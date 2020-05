Serena: “Pogba-Inter? Conte è l’allenatore giusto, con lui il francese può tornare decisivo”

L’ultimo intervento di questa mattina sul possibile assalto dell’Inter per Paul Pogba già dalla prossima estate, è quello di Aldo Serena. Nell’edizione in edicola de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante nerazzurro sposta però l’attenzione nei confronti di Antonio Conte, il vero valore aggiunto di questa squadra in grado di poter valorizzare nuovamente il centrocampista francese per farlo tornare agli altissimi livelli di Torino sotto la sua gestione.

Così Aldo Serena su Pogba: “È vero che lì la crescita di Paul si è un po’ fermata rispetto agli anni juventini, ma è un giocatore di altissimo livello, che unisce potenza e qualità. È nel pieno della carriera, a 27 anni può dare tantissimo e se trova l’allenatore giusto potrà tornare a essere decisivo. Sotto il profilo tecnico dico che la squadra che può prenderlo fa un vero affare. Certo, poi c’è il discorso dell’ingaggio… Lui uomo scudetto? Non lo so, anche perché mi aspetto un mercato di alto livello anche per la Juve. Però sono sicuro che con il francese in squadra Conte farebbe un bel salto in avanti”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!