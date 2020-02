Serie A 2020/2021, dopo i font sulle maglie la rivoluzione tocca anche gli sponsor: la novità

Cambio netto in Serie A sulle prossime maglie delle venti protagoniste. Come rivelato infatti dal portale nsssmag.com, dalla prossima stagione nel massimo campionato arriveranno nuove regole che rivoluzioneranno i kit delle squadre. La prima, rivelata in anteprima qualche giorno fa, è relativa all’adozione di un font unico per tutte le società – come accade già in particolare in Premier League e in Liga – in modo da evitare possibili problemi di riconoscimento dei giocatori sia in tv sia soprattutto allo stadio.

La seconda, sempre in attesa dell’ufficialità, è relativa invece alle pubblicità utilizzate sulle magliette. Stop alle patch voluminose che fanno da sfondo agli sponsor: una novità che tocca in particolare il Napoli – la cui maglia presenta i loghi di Lete e MSC entrambi con un ampio background – ma anche l’attuale terza maglia dell’Inter e la scritta rossa con sfondo giallo di Pirelli. Tifosi pronti a dire addio a questo tipo di sponsorizzazioni sulle maglie dei propri calciatori preferiti, per un provvedimento già destinato a dividere l’opinione degli appassionati.

