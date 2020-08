Serie A 2020-2021, tutte le date: tanti turni infrasettimali

Neanche il tempo di concludere il campionato, che è già tempo di riniziare. Complice il ritardo dovuto all’emergenza Covid, la Serie A si è conclusa eccezionalmente ad inizio agosto, quando, tradizionalmente, le società erano in fase di preparazione.

Gli strascichi del Coronavirus si protrarranno anche per la stagione ventura. Come riportato da Il Corriere dello Sport aumenteranno i turni infrasettimanali, per cercare di arrivare al traguardo il 16 o il 23 maggio, in tempo per permettere ai giocatori che parteciperanno all’Europeo di riposare. Le due date sono attualmente al centro di discussioni tra FIGC e Lega.

Nel frattempo, però, le date per la prossima stagione sono state già comunicate. Per sapere quelle decisive, tuttavia, bisognerà attendere la decisione della Federcalcio.

Calendario Serie A 2020 2021, settembre

1 settembre: apertura calciomercato;

17 settembre: secondo turno preliminare Europa League;

19/20 settembre: 1ª giornata Serie A;

24 settembre: terzo turno preliminare Europa League;

26/27 settembre: 2ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, ottobre



1 ottobre: playoff Europa League;

3/4 ottobre: 3ª giornata Serie A;

5 ottobre: chiusura calciomercato;

5-13 ottobre: pausa nazionali;

17/18 ottobre: 4ª giornata Serie A;

20/21 ottobre: 1° turno gironi Champions;

22 ottobre: 1° turno gironi Europa League;

24/25 ottobre: 5ª giornata Serie A;

27/28 ottobre: 2° turno gironi Champions;

29 ottobre: 2° turno gironi Europa League.

Calendario Serie A 2020 2021, novembre

31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata Serie A;

3/4 novembre: 3° turno gironi Champions;

5 novembre: 3° turno gironi Europa League;

7/8 novembre: 7ª giornata Serie A;

9-17 novembre: pausa nazionali;

21/22 novembre: 8ª giornata Serie A;

24/25 novembre: 4° turno gironi Champions;

26 novembre: 4° turno gironi Europa League;

28/29 novembre: 9ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, dicembre

1/2 dicembre: 5° turno gironi Champions;

3 dicembre: 5° turno gironi Europa League;

5/6 dicembre: 10ª giornata Serie A;

8/9 dicembre: 6° turno gironi Champions;

10 dicembre: 6° turno gironi Europa League;

12/13 dicembre: 11ª giornata Serie A;

16 dicembre: 12ª giornata Serie A (infrasettimanale);

19/20 dicembre: 13ª giornata Serie A;

23 dicembre: 14ª giornata Serie A (infrasettimanale).

Calendario Serie A 2020 2021, gennaio

9/10 gennaio: 17ª giornata Serie A;

12/14 gennaio: ottavi Coppa Italia;

16/17 gennaio: 18ª giornata Serie A;

19/21 gennaio: ottavi Coppa Italia;

23/24 gennaio: 19ª giornata Serie A;

26/28 gennaio: quarti Coppa Italia;

30/31 gennaio: 20ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, febbraio

3 febbraio: 21ª giornata Serie A;

6/7 febbraio: 22ª giornata Serie A;

9/11 febbraio: andata semifinali Coppa Italia;

13/14 febbraio: 23ª giornata Serie A;

16/17 febbraio: andata ottavi Champions;

18 febbraio: andata sedicesimi Europa League;

20/21 febbraio: 24ª giornata Serie A;

23/24 febbraio: andata ottavi Champions;

25 febbraio: ritorno sedicesimi Europa League;

27/28 febbraio: 25ª giornata Serie A.

Calendario Serie A 2020 2021, marzo

2/4 marzo: ritorno semifinali Coppa Italia;

6/7 marzo: 26ª giornata Serie A;

9/10 marzo: ritorno ottavi Champions;

11 marzo: andata ottavi Europa League;

13/14 marzo: 27ª giornata Serie A;

16/17 marzo: ritorno ottavi Champions;

18 marzo: ritorno ottavi Europa League;

20/21 marzo: 28ª giornata Serie A;

22/30 marzo: pausa nazionali.

Calendario Serie A 2020 2021, aprile

3/4 aprile: 29ª giornata Serie A;

6/7 aprile: andata quarti Champions;

8 aprile: andata quarti Europa League;

10/11 aprile: 30ª giornata Serie A;

13/14 aprile: ritorno quarti Champions;

15 aprile: ritorno quarti Europa League;

17/18 aprile: 31ª giornata Serie A;

21 aprile: 32ª giornata Serie A (infrasettimanale);

24/25 aprile: 33ª giornata Serie A;

27/28 aprile: andata semifinali Champions;

29 aprile: andata semifinali Europa League.

Calendario Serie A 2020 2021, maggio

1/2 maggio: 34ª giornata Serie A;

4/5 maggio: ritorno semifinali Champions;

6 maggio: ritorno semifinali Europa League;

8/9 maggio: 35ª giornata Serie A;

12 maggio: 36ª giornata Serie A (infrasettimanale);

15/16 maggio: 37ª giornata Serie A;

19 maggio: finale Coppa Italia;

22/23 maggio: 38ª giornata Serie A;

26 maggio: finale Europa League;

29 maggio: finale Champions League.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<