TS – Serie A, le 4 proposte della FIGC per la ripresa del campionato

La positività di Daniele Rugani al coronavirus, ha gettato nello sconforto anche il mondo del calcio. Le discussioni e le liti sulle porte chiuse, sul rinvio delle partite o sulla sospensione del campionato, appaiono in questo momento lontane ma soprattutto banali, rispetto ad un virus. che sembrava lontano e che adesso ha invece reso tutti vulnerabili. Un mondo, quello del calcio, che quasi sembrava dovesse essere immune nelle scorse settimane e che adesso si ritrova nel caos più totale.

In ogni caso, augurandosi che l’Italia possa venirne fuori al meglio e il più presto possibile, la Figc ha pensato 4 possibili strade da percorrere per portare a termine i campionati una volta che l’emergenza si sarà risolta e oggi, dalle leghe, la richiesta verrà presentata alla Uefa. Come scritto sulle pagine di Tuttosport, primo obiettivo per la Serie A consiste nel portare a termine il campionato, recuperando una giornata il 20 maggio e l’altra il 31.

La prima alternativa riguarda proprio la realizzazione di playoff per l’assegnazione del titolo, e playout per la retrocessione. La seconda, meno probabile, la cristallizzazione del titolo e assegnazione del titolo in base alla classifica attuale. La terza, ed ultima, la non assegnazione dello scudetto e comunicazione alla Uefa dei club qualificati alle coppe europee.

