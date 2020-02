Serie A a porte chiuse, Parisi (Federsupporter) non ci sta: “Campionato stravolto se alcune squadre giocano senza tifo”

Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, queste sono le regioni in cui è in vigore l’impossibilità per i tifosi di andare allo stadio. Juventus-Inter è la partita di spicco nella prossima giornata: il derby d’Italia, una partita a se, che per questa stagione sarà ricordata particolarmente per via dell’assenza di tifo.

A proposito di tifo, Alfredo Parisi, presidente Federsupporter, ha parlato a Radio Sportiva riguardo l’emergenza Coronavirus e le conseguenze che sta avendo sul calcio e sui tifosi: “Le società di calcio non possono esimersi dal rimborsare il costo del biglietto se le partite non si disputano per cause di forze maggiore. Credo che serva una presa di coscienza seria, altrimenti è un campionato stravolto se alcune squadre giocano a porte chiuse e altre no, occorre fermare tutto. Calendario fitto? Non si poteva certo prevedere un’epidemia, ma è anche colpa della Serie A che ha scelto di non giocare per due settimane nel periodo natalizio. Milan e Inter si sono già mosse con il rimborso del biglietto, la Juventus invece spicca in negativo. I bianconeri a occhio dovrebbero restituire circa 5 milioni. Il tifoso non colpevole ha diritto di essere risarcito”.



