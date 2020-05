Serie A – Allarme in casa Bologna: “Sospetta positività al Covid-19 per un membro dello staff”

Come un fulmine a ciel sereno, pochi minuti fa è stato diffuso un comunicato da parte del Bologna in cui si avvisa pubblicamente un sospetto caso di coronavirus all’interno dello staff tecnico della squadra. Dopo gli ultimi esami svolti dell’intero gruppo-squadra, il club si è già mosso per effettuare ulteriori accertamenti e stabilire con certezza se si ritrova davanti ad un caso di Covid-19 o meno. In attesa di ulteriori risultati, la squadra tornerà a regime di allenamento individuale.

Questa la nota ufficiale: “L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.

