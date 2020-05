Serie A – Alle 18:30 l’incontro per la ripresa del campionato: sul tavolo la data della ripartenza

Siamo nella giornata più importante dopo lo stop per la pandemia del 9 marzo scorso. La Serie A è pronta a riaprire i battenti dopo tre mesi e tra poco – in conference call alle 18:30 – dovrebbe essere pubblicata la data ufficiale della ripartenza. Domani – nell’assemblea di Lega – sarà invece diramato il calendario.

I vertici di FIGC, Lega, arbitri e calciatori saranno in contatto con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per decidere la data ufficiale. Tre le possibilità: 13, 16 e 20 giugno. Al momento – riporta Sport Mediaset – l’ipotesi preferita è quella del 20 anche per garantire le quattro settimane di allenamento a tutte le squadre. Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori sono in attesa.



