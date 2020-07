Serie A, anticipi e posticipi della 17° e 18°: quando gioca l’Inter

Si entrerà nel vivo della sessione di mercato, ma ci sarà ancora il campionato e l’Inter a fine luglio dovrà terminare la stagione di Serie A, mentre ad inizio ad agosto intraprenderà il percorso in Europa League con la gara contro il Getafe. In attesa della competizione europea, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari, con anticipi e posticipi, della 17esima e 18esima giornata, fino al 28 luglio. L’Inter si prepara ad un tour de force per tenersi stretto il secondo posto.

Questo il comunicato dell’Inter con le date e gli orari delle gare dalla prossima con la Spal fino a quella contro il Napoli: “La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi della 17ª e 18ª giornata di ritorno. Ecco il calendario dei nerazzurri fino al 28 luglio 2020:

33ª GIORNATA

SPAL-Inter | Giovedì 16 luglio, ore 21.45

34ª GIORNATA

Roma-Inter | Domenica 19 luglio, ore 21.45

35ª GIORNATA

Inter-Fiorentina | Mercoledì 22 luglio, ore 21.45

36ª GIORNATA

Genoa-Inter | Sabato 25 luglio, ore 19.30

37ª GIORNATA

Inter-Napoli | Martedì 28 luglio, ore 21.45″

Questi gli altri anticipi e posticipi delle giornate 17 e 18 di Serie A:

17esima di ritorno:

Venerdì 24 luglio, 21.45 Milan-Atalanta

Sabato 25 luglio, 17.15 Brescia-Parma

Sabato 25 luglio, ore 21.45 Napoli-Sassuolo

Domenica 26 luglio, ore 17.15 Bologna-Lecce

Domenica 26 luglio, ore 21.45 Juve-Sampdoria

18esima giornata di ritorno:

Martedì 28 luglio, ore 19.30 Parma-Atalanta

Mercoledì 29 luglio, ore 19.30 Hellas Verona-Spal

Mercoledì 29 luglio, ore 19.30 Samp-Milan

Mercoledì 29 luglio, ore 19.30 Lazio-Brescia

Mercoledì 29 luglio, ore 19.30 Sassuolo-Genoa

Mercoledì 29 luglio, 0re 19.30 Udinese-Lecce

