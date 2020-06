Repubblica – La Serie A avverte Sky: senza pagamenti entro il 12 luglio, verrà staccato il segnale

Una bizzarra ed inedita decisione in arrivo nell’ambito della diatriba tra Lega Serie A e Sky? Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, sembrerebbe proprio così: i vertici del calcio italiano avrebbero intenzione di staccare il segnale al principale broadcaster italiano, nel caso in cui quest’ultimo non verserà la rata da 131 milioni, valida per l’ultimo bimestre, entro il 12 luglio prossimo.

Dopo che la concorrenza, rappresentata da Dazn, ha promesso di pagare entro il mese prossimo, la Lega Serie A ha deciso di forzare la mano con Sky. Inizialmente, addirittura, si pensava di non permettere la trasmissione delle sfide fin dalla ripartenza del campionato; solo successivamente, invece, è stato posto il termine ultimo per il 12 luglio prossimo.

Il calcio italiano, dunque, continua a doversi districare tra trattative complicate e decisioni altrettanto complesse, come quella che riguarda la presenza di un consistente numero di spettatori allo stadio, già dalle prossime settimane. La certezza, comunque, è una sola: l’unica via d’uscita, per Sky, è quella di sborsare i 131 milioni previsti.

