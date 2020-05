Serie A, Cairo: “Prossimo anno? Ho dei dubbi. I playoff non hanno alcun senso”

Tutti i vertici del calcio italiano hanno deciso – insieme ai giocatori ed ai club – di riprendere la Serie A. La FIGC ha dato il via libera anche a Serie B e Lega Pro e dunque a partire dalla metà di giugno si dovrebbe tornare in campo dopo lo stop del 9 marzo. I dubbi, però, sono ancora tanti, soprattutto per quanta riguarda poi la prossima stagione (2020/2021).

Ai microfoni di Radio Uno ha parlato a tal proposito il presidente del Torino Urbano Cairo: “Ho votato per la ripresa ma perché mi sono voluto uniformare alla maggioranza. Playoff? Non hanno senso se il campionato può riprendere. Per i calciatori è un rischio, sono fermi da tanto e gli infortuni sono dietro l’angolo. Per la prossima stagione poi avremo anche gli Europei, i giocatori dovranno avere 2-3 settimane di vacanza. E’ tutto molto complicato”.



