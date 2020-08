Serie A – Due calciatori dell’Inter nella top 11 stagionale dell’ANSA

Ci sono due interisti nella top 11 della Serie A che si è appena conclusa, nella formazione realizzata dall’Ansa in merito a questa stagione. Premiati due grandi protagonisti della difesa dell’Inter come Stefan de Vrij e Samir Handanovic che hanno consentito alla formazione di Antonio Conte di chiudere il campionato come la squadra con meno sconfitte e con meno gol subiti in Italia. Nonostante i due interisti presenti, però, non si può notare una grande assenza.

Stiamo chiaramente parlando di Romelu Lukaku, centravanti belga che alla prima annata a Milano ha battuto record su record, sia a livello personale che di club. L’attaccante ex Manchester United, terzo nella classifica marcatori in Serie A, è stato escluso nel tridente offensivo al fianco di Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, per far spazio a Paulo Dybala. Questa la migliore formazione stagionale secondo l’Ansa:

TOP 11 SERIE A (4-3-1-2): Handanovic, Gosens, Bonucci, De Vrij, Theo Hernandez, Amrabat, Luis Alberto, Gomez, Dybala, Ronaldo, Immobile.

