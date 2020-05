Serie A – Il calendario dei recuperi della 25esima giornata: Inter-Sampdoria il 20 giugno. Il 19 apre Atalanta-Sassuolo

Nel bel mezzo del caos sulle date per le semifinali e la finale di Coppa Italia, l’unica certezza del campionato italiano in questo momento riguarda il primissimo turno che si giocherà nel fine settimana del 19 e 20 giugno. Il Sassuolo, protagonista dell’ultimo match di Serie A vinto contro il Brescia, sarà anche il primo club a tornare in campo il 19 contro l’Atalanta. Gli altri match previsti nel programma del recupero della 25esima giornata, tra cui Inter-Sampdoria, si giocheranno invece sabato 20. Da stabilire ancora l’orario di tutte le gare, le quali verranno giocate chiaramente a porte chiuse.

Serie A, il calendario dei recuperi della 25esima giornata del 19 e 20 giugno

Atalanta-Sassuolo (19 giugno)

Inter-Sampdoria (20 giugno)

Verona-Cagliari (20 giugno)

Torino-Parma (20 giugno)

