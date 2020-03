Serie A, che fare con il mercato estivo? Ipotesi slittamento al 1° agosto

Giorni difficili in Lega Serie A, decisioni non facili da prendere e che potrebbero di fatto avere ripercussioni anche nelle stagioni seguenti. La Lega vorrebbe concludere regolarmente il campionato, uso del condizionale d’obbligo vista la situazione d’emergenza, ciò però potrebbe portare a un cambio delle date del mercato estivo: quali saranno le novità, ma soprattutto saranno a vantaggio o a svantaggio dei club?

Ricapitolando quanto successo nei giorni scorsi, non ci sarà una conclusione anticipata del campionato. La Lega l’ha annunciato un paio di sere fa: l’intenzione è quella di terminare regolarmente il torneo. Ma quando? L’ipotesi che si fa strada è quella di ripartire il 2 maggio e chiudere il 28 giugno. Date che, evidentemente, porterebbero a una serie di slittamenti generali che non riguardano solo le trattative di mercato tra le società.

L’Europeo, infatti, è sempre più a rischio, in egual misura della prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riporta La Nazione, i club avranno due settimane in meno per lavorare alle varie trattative. Se l’attuale finestra si dovrebbe aprire a inizio luglio e chiudere a inizio settembre, le date rischiano di essere stravolte: il via ufficiale alle trattative e alla possibilità di depositare i contratti potrebbe arrivare il 1° agosto, un mese più tardi, con chiusura a metà settembre.

Al posto di due mesi, dunque, il prossimo calciomercato estivo durerebbe un mese e mezzo. L’idea della Lega sembra essere questa, un segnale forte oltre che un tentativo di riportare ordine nel caos che, da settimane, ha investito il nostro calcio.

