Serie A, con la vittoria col Brescia l’Inter tiene il passo delle due davanti: la classifica aggiornata e il calendario

Vince l’Inter in casa contro il Brescia fanalino di coda e tiene il passo della Lazio (ancora a +4 sui nerazzurri) e della Juventus (+8). In attesa delle partite di domani, ovvero Atalanta–Napoli e Roma–Udinese, la classifica della Serie A vede un’Inter saldamente al terzo posto in piena zona Champions, che punta a collezionare altre vittorie nelle prossime gare, serbando sempre la speranza di qualche passo falso da parte delle due battistrada. Ecco dunque la classifica aggiornata della Serie A e il calendario dei nerazzurri di qui alla fine del campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 72; Lazio 68; Inter 64; Atalanta* 57; Roma* 48; Napoli* 45; Milan 43; Hellas Verona 42; Cagliari 39; Parma 39; Bologna 38; Sassuolo 37; Torino 31; Fiorentina 31; Sampdoria 29; Udinese* 28; Genoa 26; Lecce 25; SPAL 19; Brescia 18.

CALENDARIO: Inter-Bologna; Hellas Verona-Inter; Inter-Torino; SPAL-Inter; Roma-Inter; Inter-Fiorentina; Genoa-Inter; Inter-Napoli; Atalanta-Inter.

