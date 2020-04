Serie A, la classifica dei marcatori stranieri dell’ultimo decennio: argentini al comando. Ci sono due ex Inter

Diamo qualche numero, e per una volta – di questi tempi – centellinare cifre non equivale a diramare bollettini di alcun tipo di decesso: il tema, se permettete, è decisamente più leggero, e riguarda una statistica diffusa oggi dal quotidiano sportivo argentino Diaro Olé, che evidenzia un dato interessante relativamente alla classifica dei maggiori bomber stranieri della Serie A. Ben quattro tra i primi dieci giocatori della graduatoria dell’ultimo decennio – è il sunto dell’analisi – sono argentini. Due di questi – aggiungiamo noi – sono anche ex interisti.

In ordine, partendo dal più basso: tra i primi dieci, al sesto posto troviamo Rodrigo Palacio, che con le maglie di Genoa, Inter e Bologna ha segnato 80 gol in 280 partite nel massimo campionato italiano. Lo precede, al quinto posto, Paulo Dybala (Palermo e Juventus) con 80 gol in 213 partite. L’altro ex Inter della situazione – oltre al già citato Palacio – è ovviamente Mauro Icardi, che tra Sampdoria e Inter ha realizzato 121 gol in 219 partite, mentre al primo posto svetta Gonzalo Higuain: il Pipita – vestendo le maglie di Juventus, Napoli, Milan e di nuovo Juventus – è autore di 122 gol in 215 partite.

LA TOP 10 COMPLETA: Higuain (122 gol in 215 partite), Icardi (121 gol in 219 partite), Mertens (90 gol in 226 partite), Ilicic (87 gol in 287 partite), Dybala (80 gol in 213 partite), Palacio (80 gol in 280 partite), Cavani (78 gol in 104 partite), Dzeko (74 gol in 162 partite), Zapata (74 gol in 183 partite), Hamsik (70 gol in 302 partite).

