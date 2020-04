Serie A – I club si preparano: mercoledì atteso il via libera per la ripartenza

Nonostante l’emergenza coronavirus sia tutt’ora un grave problema non solo italiano, ma nel resto del mondo, sembra proprio che il campionato italiano ripartirà nelle prossime settimane. Un nuovo modo di concepire il calcio totalmente rivoluzionato, per mettere in sicurezza la salute dei calciatori. Partite che presumibilmente saranno a porte chiuse, anche se nel protocollo inviato ieri al governo si è fatto riferimento esclusivamente alla fase 2, ma non alla fase 3. Cioè allenamenti sì, partite non ancora. Il Ministro della salute Roberto Speranza, e quello dello sport, Vincenzo Spadafora, hanno così convocato un super vertice per mercoledì in videoconferenza per comunicare eventualmente il via libera alla ripresa delle attività.

Per quanto riguarda il primo raduno, ad oggi dunque fa fede la data del quattro maggio per tutte le società. Come sottolineato da La Gazzetta Sportiva, i club dovrebbero effettuare all’inizio due esami del tampone, a distanza di un giorno, per tutti i membri del cosiddetto ‘gruppo squadra’. Sull’ipotesi dei cinque cambi da effettuare in tre slot, si è già espresso positivamente il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri. Per quanto riguarda la possibilità geografica di riprendere il campionato solo negli stadi del centro-sud, resta ancora un grosso punto di domanda da risolvere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!