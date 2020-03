Serie A – Il comunicato dei medici: “Stop agli allenamenti fino al termine dell’emergenza”

Dopo i numerosi casi di coronavirus venuti fuori anche all’interno delle società della massima divisione del campionato italiano, praticamente tutti hanno scelto di sospendere gli allenamenti fino a data da destinarsi. Con un comunicato diffuso pochi minuti fa, i medici della Serie A hanno fatto sapere ai club che, per la tutela della salute di tutti gli sportivi, sarebbe utile non riprendere le attività fin quando l’emergenza Covid-19 non si sarà arrestata.

Questa la nota ufficiale: “In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!