Serie A, Condò: “Bella l’idea dei playoff. I club però dovranno dire la loro”

“L’idea dei playoff è divertente, ma può attuarsi ad una condizione”. Paolo Condò dagli studi di Sky Sport analizza il possibile destino relativo alla Serie A, ancora in attesa di conoscere quella che sarà la sua ultima parte di campionato. “I quattro club ammessi ai playoff dovrebbero firmare l’accettazione della formula. L’idea è bella e divertente, ma dobbiamo sempre ricordare che tutto quello che si sta facendo lo si fa per portare a termine il campionato e dobbiamo ricordare che oltre il 30 giugno non si potrà andare”.

Questo il pensiero del giornalista, ospite negli studi di Sky Sport dove ha analizzato le possibili soluzioni per scrivere la parola fine al campionato. “L’Atalanta per esempio rischia di diventare pericolosissima per le altre tre in caso di Final Four” aggiunge Condò, il tutto in attesa di conoscere quelli che saranno i provvedimenti ufficiali relativi al massimo campionato italiano.

