Serie A – Consiglio di Lega, annullata l’assemblea per mancanza di numero legale: lo scenario

Assume contorni sempre più assurdi il destino del campionato italiano. A causa del mancato raggiungimento del numero legale, il consiglio di Lega sta ratificando in questi minuti l’annullamento ufficiale. Per validare infatti il consiglio straordinario, sarebbe stata necessaria la presenza di almeno 14 club di Serie A, mentre stamattina negli uffici di Roma sono comparsi solamente i dirigenti di 9 club.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, nonostante l’annullamento della seduta che a breve diverrà ufficiale, si continuerà con una lunga riunione alla quale parteciperanno le nove società presenti in sede, per tracciare una linea seria e coerente da applicare al campionato italiano in vista delle prossime giornate.



