La Serie A riparte e Conte aumenta i carichi di lavoro

La ripartenza della Serie A si avvicina e le squadre, tornate in campo ad allenarsi da qualche settimana, sono pronte a scendere in campo. Lo è anche l’Inter di Antonio Conte. Come riporta Tuttosport, la ripartenza dei nerazzurri sarà anticipata per disputare la semifinale di Coppa Italia, la finale e il recupero della gara contro la Sampdoria.

Proprio per questo, Antonio Conte da qualche giorno ha aumentato i carichi di lavoro della squadra, per far si che arrivi pronta all’impegno importante contro il Napoli, dove dovrà ribaltare il risultato dell’andata di 1-0 per poter puntare alla finale. Il tecnico nerazzurro ha suddiviso la squadra in due gruppi e ha alzato l’intensità del lavoro sia tecnico che tattico. Oggi è stata sostenuta una seduta mattutina e il tecnico deciderà se lasciare la domenica di riposo o meno.



