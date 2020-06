Serie A – Coronavirus, arrivato l’ok del CTS: cambia il protocollo in caso di positività

E’ finalmente arrivato il tanto atteso via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico alla richiesta della FIGC del presidente Gabriele Gravina. Il CTF, difatti, ha accolto i cambiamenti proposti dalla Federcalcio in caso di riscontro di positività al coronavirus da parte di calciatori o membri dello staff per quanto riguarda i tamponi che periodicamente vengono realizzati alle squadre.

Come confermato nell’ultima nota Ansa, in caso di positività all’interno dello spogliatoio scatterà l’isolamento immediato esclusivamente per il singolo calciatore o membro dello staff. Al resto della squadra, a cui verranno comunque sottoposti altri tamponi, non sarà imposta alcuna quarantena, come stabilito invece in precedenza. Il calcio italiano sposa dunque il modello già adottato dalla Bundesliga, per consentire alle squadre di poter proseguire il proprio percorso in campionato e non fermarsi.

