Serie A – Il CTS dice sì alla ‘quarantena soft’, ma il decreto legge blocca tutto

E’ stata accolta positivamente la richiesta formulata da Lega e FIGC nei confronti dei Comitato Tecnico Scientifico, in merito ad una ‘quarantena soft’ per le squadre in caso di positività all’interno degli spogliatoi. Una manovra che garantirebbela continuità del campionato fino al termine della stagione, senza ulteriori stop. In caso di tamponi positivi al coronavirus, infatti, l’idea è quella di spedire in quarantena solamente l’atleta interessato, sottoponendo immediatamente tutti gli altri calciatori a doppio tampone senza però l’obbligo dell’isolamento di due settimane.

Il CTS, effettivamente, ha risposto affermativamente a questa proposta, ma non ha potuto fare a meno di evidenziare – come riferito da gazzetta.it – la non compatibilità con l’attuale decreto legge in vigore. Questo il comunicato del comitato di esperti:“Qualora anche un solo membro dell’equipe risulti positivo al test molecolare (tampone, ndr), tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione epidemica, essere oggetto delle misure che valgono per ogni persona residente nel Paese”.

