Serie A, nessuna data all’orizzonte: il punto sulla ripresa del campionato

Fare delle previsioni circa la possibilità di una ripartenza del campionato italiano in questo momento, ma come del resto anche nelle ultime settimane, risulterebbe oltremodo azzardato. Fino a pochi giorni fa, ad esempio, si respirava un’aria negativa in seguito alle dichiarazioni scoraggianti pronunciate ripetutamente dal Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora. Lo stesso ministro che, attaccato duramente da stampa e tifosi, sembra però aver corretto il tiro, aprendo timidamente ad una ripartenza della Serie A.

Nel merito è intervenuto anche il Premier Giuseppe Conte il quale, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, ha cercato di evitare cortocircuiti con il ministro, dicendosi comunque sensibilmente più fiducioso rispetto al compagno di governo. In attesa della ripresa per gli allenamenti collettivi, fissata sempre per il 18 maggio, i club stanno gradualmente rientrando nei rispettivi centri sportivi per allenamenti esclusivamente individuali. Se di date non si può ancora parlare, come ripetuto da Spadafora, in una visione ottimistica la Serie A potrebbe ripartire non prima di metà giugno.

