Serie A, Del Piero è fiducioso: “È in continua crescita, Inter e Lazio stanno dando grande dimostrazione”

Presente al Laureus Sports Awards, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, è stato pizzicato da Sky Sport riguardo il momento che sta attraversando il campionato di Serie A, che oltre ad essere cresciuto sul piano della competitività, sta tornando ad essere come anni fa la meta di grandi campioni.

Questo il suo intervento: “La Serie A è in continua crescita, anche nei periodi più bui in cui la Juve era riuscita a stabilizzare un certo percorso anche in Europa con due finali, adesso anche le altre squadre stanno raggiungendo un livello importantissimo per poter competere con le altre grandi squadre europee e all’interno il campionato diventa inevitabilmente più forte. Inter e Lazio su tutti hanno dato grandi dimostrazioni quest’anno ma anche il Napoli l’anno scorso, la Roma due anni fa… c’è una crescita continua che è quello che ci auguriamo tutti”.

