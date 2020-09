Serie A, derby d’Italia alla penultima giornata: mai così tardi nella storia

E’ arrivato il giorno tanto atteso del calendario di Serie A. Il sipario sul campionato italiano si aprirà il 19 settembre, mentre per l’Inter, così come per l’Atalanta, una settimana dopo. Un finale di fuoco per i nerazzurri, che alla penultima giornata saranno chiamati al derby d’Italia.

La gara tra Inter e Juventus andrà in scena alla 18esima giornata, mai così tardi nella storia. I due club, infatti, non si erano mai trovati uno di fronte l’altro oltre la 17esima giornata. (GUARDA IL CALENDARIO COMPLETO)

