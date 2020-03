CorSera – La Serie A chiede deroghe sui contratti: 130 giocatori in sospeso. Young e Borja Valero…

La possibilità di far slittare i campionati oltre la data del 30 giugno, termine ultimo per la scadenza di numerosi prestiti e contratti dei calciatori con il club, crea da questo punto di vista non pochi problemi alle società. Un calcio, come definito questa mattina dal Corriere della Sera, all’insegna del precariato. Solamente in Serie A, ad esempio, calcolando il numero di giocatori in scadenza e giocatori in prestito, in tutto viene fuori un numero abbastanza consistente pari a 130.

Proprio per questo motivo i club stanno chiedendo con insistenza una deroga che possa riscrivere tutti gli accordi stabilendo le deroghe necessarie per consentire di utilizzare i calciatori per tutta la durata della stagione 2019/20. Rimanendo sul discorso dei giocatori in scadenza, per quanto riguarda l’Inter, sono Ashley Young e Borja Valero quelli interessati. Se per l’inglese esiste comunque un’opzione per il rinnovo alla prossima stagione, lo spagnolo sembra invece prossimo all’addio al termine dell’annata corrente. Per questo, e per tanti altri casi, servirà una direttiva chiara da parte della Fifa.

