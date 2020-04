Serie A – Diritti TV, unanimità tra i club: negate le richieste dei licenziatari

Tra le varie criticità sorte all’interno del mondo del calcio italiano con lo stop forzato del campionato per via dell’emergenza coronavirus, un altro settore particolarmente ‘sensibile’ agli scenari futuri fa capo a quello dei diritti tv. Nell’incontro di ieri tra i club di Serie A, all’ordine del giorno vi era anche il punto su “la fatturazione e il pagamento della sesta rata” della stagione, prevista – stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport – per il primo maggio secondo gli accordi contrattuali.

Tutte e venti le società chiamate ad esprimere il loro voto sull’argomento, hanno espresso parere unanime, negando le richieste presentate dai licenziatari (Sky, Dazn, Img). Sky, nello specifico, aveva inviato all’assemblea una lettera chiedendo uno sconto proporzionato in caso sia di ripresa che di stop definitivo. Un taglio che i club avrebbero dovuto nel caso riconoscere anche agli altri licenziatari per un mancato incasso di 210 milioni nel primo caso, 440 nel secondo. La partita, comunque, non finisce qui e nei prossimi giorni le parti torneranno a dialogare per cercare un punto d’incontro.

