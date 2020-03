Serie A – La Fiorentina sospende ufficialmente gli allenamenti. Anche il Milan ‘chiude’ per una settimana

In attesa di comunicazioni ufficiali dal Consiglio Federale Straordinario di Lega che ha preso il via questo pomeriggio a Roma a partire dalle 14.00, alcuni club di Serie A hanno annunciato i primi provvedimenti ufficiali in vista della sospensione del campionato, già anticipata nella conferenza stampa di ieri sera dal Premier Giuseppe Conte. La Fiorentina, ad esempio, sul proprio sito ha comunicato l’interruzione degli allenamenti a partire da domani sino a data da destinarsi.

Segue il Milan che, secondo quanto riferito da Sky Sport e in attesa di ufficialità, non svolgerà alcuna attività a Milanello almeno per una settimana. Questo l’annuncio del club viola di pochi minuti fa, affidato al proprio sito: “ACF Fiorentina comunica che a partire da domani, mercoledì 11 marzo, tutti gli allenamenti della 1°squadra sono sospesi fino a data da destinarsi e il Centro sportivo “Davide Astori” resterà chiuso”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!