Serie A, Fontana frena: Inter ‘trasloca’ dalla Lombardia? La Lega valuta stadi di B

Uno degli aspetti più importanti da stabilire, in caso di ripartenza del campionato, è quello relativo a dove disputare i restanti incontri di calcio. Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana si è mostrato perplesso circa una possibile ripresa della Serie A e potrebbe anche decidere di non autorizzare le partite sul suo territorio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ciò significa che per le gare casalinghe di Inter, Milan, Atalanta e Brescia andrebbero trovate altre sedi. La Lega si sta già muovendo in tal senso, individuando 5-6 stadi utilizzati in Serie B e pronte a trasformarsi in location alternative.

