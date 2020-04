Serie A, Gravina sulla ripresa: “Speriamo per fine mese, ma servono garanzie. Date? Non abbiamo scadenze”

Intervenuto in occasione di Sky Calcio Club su Sky Sport, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato della possibile ripresa della Serie A dopo l’alleggerimento delle restrizioni dettate all’emergenza Coronavirus che ha paralizzato il calcio italiano.

RITORNO IN CAMPO – “Continuiamo a dire le stesse cose: si ricomincerà quando ci sarà la garanzia e la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori. Mi auguro di iniziare a fine mese con i controlli e poi partirà la vera e propria procedura relativa agli allenamenti. Speriamo di ripartire con il calcio giocato. Dobbiamo però rispettare le indicazioni del nostro governo e non possiamo rischiare. Abbiamo però anche un’esigenza, ovvero definire i campionati. Il tutto, se non dovesse ripartire, potrebbe causare conseguenze negative per il mondo del calcio e non solo”

ZONE E DATE – “L’idea che circola è quella relativa al rispetto delle strutture in uso per le singole società. Nel caso in cui tutto ciò non dovesse essere possibile, troveremo delle soluzioni alternative per ovviare al problema. Sulle date non abbiamo scadenze e ci adegueremo alle indicazioni internazionali stabilite dalla Fifa in linea generale. La nostra idea, comunque, è quella di terminare i campionati”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!