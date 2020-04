Serie A, i 20 club all’unanimità: si gioca ma servono garanzie. Oggi incontro con il Governo

Unità ritrovata tra i club di Serie A in vista dell’appuntamento delicato in programma oggi con il governo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Assemblea di ieri si è conclusa con “la conferma dell’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza”.

Un sì alla ripartenza ma che rimane condizionato: a dettare le condizioni della ripresa sarà l’andamento della curva dei contagi in Italia ma soprattutto dovrà essere il Governo a indicare la strada ai club. Il Ministro Spadafora, che oggi ha convocato tutte le componenti del movimento per un punto della situazione, probabilmente sceglierà di prendere altro tempo prima di dettare una linea ufficiale.

Sono tante le questioni in ballo con la Uefa e la Fifa che dovranno essere poi affrontate. Dall’attuazione dei protocolli sanitari alla definizione preventiva delle date del calciomercato, passando per i vincoli contrattuali dei giocatori in scadenza o in prestito: la Fifa si è espressa in favore di una proroga, ma i club chiedono conferma formale alla Figc. Da capire ancora come avverrebbe la ripresa della preparazione, le modalità degli spostamenti o cosa accadrebbe se un giocatore risultasse positivo.

