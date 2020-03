Serie A, il comunicato dell’AIC: “Puntiamo a concludere la stagione, ma solo se in sicurezza”

Attraverso un comunicato rilasciato dall’AIC solo pochi minuti fa, il presidente Damiano Tommasi e l’intera associazione hanno scelto di chiarire la situazione in merito alla possibile ripresa dei campionati ed all’idea di un taglio degli stipendi.

“Il momento è delicato – si legge sul comunicato – e le recenti dichiarazioni del Ministro Spadafora lasciano presumere ancora qualche settimana di chiusura attività. In quest’ottica, e alla luce dell’accordo tra i calciatori della Juventus e la società, si è discusso della conclusione giocata dei campionati e delle eventuali tempistiche. L’auspicio è quello di, avendone le condizioni di sicurezza, poter portare a termine la stagione, fosse anche superando la data del 30 giugno”

Sulle tutele dal punto di vista economico per le serie inferiori, l’AIC annuncia interventi: “Il mondo dilettante, il calcio femminile e i redditi più bassi delle categorie professionistiche dovranno essere tutelati, anche attraverso il ricorso a risorse interne al mondo del calcio e aiuti che dovessero venire dal sistema mutualistico generale. La costituzione di un fondo assistenziale destinato al sostentamento di queste situazioni di precarietà dovrà coinvolgere tutte le parti in causa. I calciatori sono già sintonizzati su questo ma ad oggi non si è avuto ancora contezza di quale sia la parte che vorranno e dovranno fare le altre componenti del movimento”.