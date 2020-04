Serie A, il presidente dell’Aia Nicchi: “Rischio ripartenza senza VAR”

Direttamente dai microfoni de La Domenica Sportiva, il presidente dell’Aia Marcello Nicchi ha raccontato una possibilità relativa alla ripartenza della Serie A, costretta a fare i conti con l’emergenza Coronavirus e con il rischio di dover riavviare il campionato senza poter contare sul VAR.

“Potremmo essere costretti a ripartire senza VAR – ha spiegato Nicchi – anche perché oggi per la tecnologia si utilizzano degli ambienti angusti, come ad esempio i furgoni, in cui gli addetti lavorano in poco spazio e a stretto contatto con collaboratori ed operatori. Una situazione che non permette di rispettare le distanze di sicurezza che impone l’emergenza e si correrebbero numerosi rischi. Mi auguro che la cosa non accada, ma potrebbe anche farsi largo questa ipotesi e spero ci diano spazi sanificati. Se non si dovesse ripartire con il VAR è perché siamo costretti a fare i conti con un’emergenza sanitaria”. Questa la situazione fotografata dal presidente dell’Aia, Marcello Nicchi: rischio ripartenza senza l’ausilio del VAR per la Serie A, il tutto in attesa di eliminare definitivamente l’allarme legato al Coronavirus.

