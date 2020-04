Serie A – Il protocollo sanitario proposto dalla FIGC per riprendere gli allenamenti

Inizia a prendere forma il ritorno in campo delle squadre, dopo il lungo stop per la pandemia del Coronavirus. In particolare, come riporta il Corriere dello Sport, è circolata in queste ore una bozza di regolamento che contiene le norme che regolano la ripartenza. Un vero e proprio trattato scientifico, che la Figc proporrà all’incontro di mercoledì 22 aprile con il Governo. Il protocollo, nasce con lo scopo di formare un gruppo che rimane stabile per tutto il periodo che precede il ritorno in campo e che sarà sottoposto a delle regole sanitarie rigide: a partire dall’uso delle mascherine e dei guanti per tutto lo staff, fino alla riduzione del tempo dedicato ai pasti per evitare accorpamenti di persone.

La prima settimana sarà caratterizzata dal lavoro all’aperto ed individuale, con gli atleti che saranno controllati minuziosamente dal punto di vista sanitario e sottoposti a particolari test. Nel caso in cui un giocatore presentasse sintomi sospetti, verrà immediatamente isolato. Si tratta quindi di creare strutture molto controllate con all’interno un determinato numero di persone, monitorate con test molecolari rapidi e sierologici. Il tutto ovviamente, avrà un costo molto elevato e non sarà sostenibile da tutti i club di Serie A e Serie B.

