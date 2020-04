Serie A, il timore di Cucchi: “Si sta andando verso la sospensione definitiva”

L’emergenza Coronavirus sta cambiando non solo il calcio italiano ma soprattutto quello europeo. Nel Vecchio Continente, in Belgio, Olanda e Francia si è deciso di scrivere la parola fine sulla stagione calcistica, chiudendo di fatto la stagione senza concluderla ma rinviando ogni riflessione sul nuovo inizio solo a partire da settembre, in un nuovo campionato. Uno scenario che, secondo il giornalista Riccardo Cucchi, preoccupa anche l’Italia, a giudicare soprattutto dalle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

“Credo proprio che dopo Belgio, Olanda e Francia – scrive l’ex radiocronista Rai Riccardo Cucchi su Twitter – tocchi a noi. La strada per la conclusione della Serie A è stretta, come ha detto il Ministro Spadafora. Si sta andando verso la sospensione definitiva”. Questo il punto di vista del giornalista che, di fatto, ha anticipato il rischio di chiusura dei campionati italiani, uno spettro che sembrava lontanissimo ma che, secondo le ultime stime, pare avvicinarsi sempre più.

