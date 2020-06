Serie A – Le prime immagini sul pallone per la stagione 2020/21

Da circa una settimana è finalmente ripartita la Serie A in Italia. Tra i primi recuperi dello scorso weekend e il turno infrasettimanale che ha sancito la 27esima giornata, non sono certo mancate le sorprese e le prime impressioni su quanto ci dovremo aspettare da qui in avanti. La Juventus, ad esempio, ha allungato incredibilmente sulla Lazio portandosi a +4, mentre l’Inter ha perso decisamente contatto con i bianconeri e dovrà piuttosto guardarsi le spalle dalla rimonta dell’Atalanta.

Come filtrato dal sito leader nel settore footyheadlines, vi sono le prime immagini che riguardano il pallone che proprio in Serie A verrà utilizzato il prossimo anno. Uno stile, ancora una volta firmato Nike, che ricalca in un certo senso il modello inglese. Il logo Nike, in bianco e accompagnato da bordi rossi, si alterna a sfumature blu e gialle, con il nuovo marchio della Serie A esposto in bella vista nel pallone. Sul retro, invece, appare la scritta ‘Pallone ufficiale Serie A 20 21′.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!