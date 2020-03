Serie A in chiaro? Si apre un’interrogazione in Parlamento

L’emergenza Coronavirus ha portato ad una decisione tanto necessaria quanto epocale: tutte le competizioni sportive a livello nazionale verranno disputate a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile. Si gioca, ma senza tifosi. Per avvicinare più spettatori possibili ai match, però, ci sarebbe una proposta altrettanto storica: in Parlamento, infatti, è stata aperta un’interrogazione per trasmettere le partite di Serie A in chiaro.

A proporre quest’iniziativa è stata la senatrice Sandra Lonardo, di Forza Italia. La parlamentare, infatti, ha chiesto “al Governo di intervenire presso la Rai, Dazn e Sky affinchè tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale”. Al momento, però, quest’obiettivo sembra irraggiungibile.

Il perchè è presto spiegato: bisognerebbe, infatti, porre una deroga alla legge Melandri, emessa nel 2009, la quale disciplina la suddivisione dei ricavi da diritti tv tra le squadre che partecipano alla Serie A e che vieta sulla carta la diffusione in chiaro delle partite. La palla, ora, passa alla Lega Calcio: i tifosi italiani assisteranno ad un campionato in chiaro?

