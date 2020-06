Serie A – La FIGC propone l’esclusione del campionato per chi non rispetterà il protocollo

Per cercare di mettere d’accordo tutti e ridurre notevolmente il rischio di possibili contagi sui campi di calcio una volta che verranno riprese le competizioni in Italia, la FIGC starebbe pensando di creare un incentivo per ‘costringere’ le squadre a rispettare pedissequamente il protocollo post-coronavirus. Il presidente Gabriele Gravina, come riferito sui canali di Sky Sport, vorrebbe proporre l’esclusione nei confronti dei club che non rispetteranno le norme del protocollo.

Una mossa che nasconde un duplice obiettivo: quello di salvaguardare al meglio la salute di giocatori e addetti ai lavori che gravitano intorno al mondo del calcio e cercare di evitare al massimo il rischio contagi per non essere costretti a fermare nuovamente il campionato. Prima, però, dovrà andare in scena un nuovo confronto diretto tra il presidente della Federcalcio Gravina e il ministro della Salute Roberto Speranza, per affrontare il tema quarantena in caso di contagi.

