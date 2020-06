Serie A – L’Atalanta rimonta e batte la Lazio 3-2. Inter a -4 dal secondo posto: la classifica

E’ stato un 27^ turno di Serie A ricco di emozioni, chiuso con i posticipi tra Atalanta e Lazio finita 3-2 in rimonta per i bergamaschi, e Roma-Sampdoria (2-1 per i padroni di casa).

L’Inter spreca in casa contro il Sassuolo ma guadagna un punto sul secondo posto, perdendone però due dal quarto occupata dalla squadra di Gasperini. Ecco la classifica aggiornata:

Juventus 66 Lazio 62 Inter 58 Atalanta 55 Roma 48 Napoli 42 Milan 39 Parma 39 Veronica 38 Cagliari 35 Bologna 34 Sassuolo 33 Fiorentina 31 Torino 31 Udinese 28 Sampdoria 26 Genoa 25 Lecce 25 Spal 18 Brescia 17



