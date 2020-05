Serie A, le norme per la ripresa: panchine lunghe, divieto di protesta e regole ferree per le trasferte

Ripresa dei campionati sempre più vicina. Gli ultimi incontri e gli aggiornamenti tra le parti ed i vertici del calcio italiano lasciano ben sperare in vista del ritorno in campo per l’ultima fetta di una stagione travagliata e paralizzata dall’emergenza Coronavirus. La Serie A non sarà più la stessa e, a questo proposito, Calciomercato.it ha diffuso le ultime novità che verranno adottate per le gare di campionato. Vediamole insieme.

LE REGOLE SULLA RIPRESA

Innanzitutto lo stadio verrà diviso in tre zone: area tecnica, spalti ed aree esterne all’impianto, con massimo 300 persone al lavoro. Non ci saranno riprese televisive all’interno degli spogliatoi che verranno igienizzati prima delle gare. Cambia anche il cerimoniale di gara: giocatori ed arbitri entreranno in campo per il riscaldamento in momenti differenti e poi, prima del calcio d’inizio, a metter piede sul terreno di gioco saranno esclusivamente i calciatori, senza bambini ad accompagnarli. Qualora dovesse essere possibile, si opterà per l’allungamento delle panchine, utilizzando parti della tribuna o posti aggiuntivi.

In chiave arbitri, l’operatore VAR ed il monitor si posizioneranno al lato opposto delle panchine, dove possibile. Non ci saranno raduni per i direttori di gara ma, soprattutto, i calciatori non potranno più protestare nei confronti degli stessi arbitri né avvicinarsi a meno di 1,5 metri di distanza.

LE NORME PER LE TRASFERTE

Prime indicazioni relative anche al tema gare fuori casa. Calciomercato.it traccia il punto della situazione su questo ambito: contingentare il numero di partecipanti alla trasferta e far precedere l’arrivo del gruppo squadra dall’arrivo di personale addetto al controllo delle condizioni igieniche. Diverse le possibilità di spostarsi: per i viaggi in pullman, si consiglia di evitare soste e distribuire calciatori e staff su due pullman. Per le trasferte in treno, il consiglio è quello di utilizzare un’intera carrozza ad uso esclusivo. Per i viaggi in aereo invece si chiederà di evitare l’attraversamento dell’aeroporto, preferendo l’imbarco sottobordo direttamente dal pullman. In ottica trasferte, il punto sull’Inter vedrà la squadra di Conte viaggiare in bus per spostarsi a Parma, Verona, Genova e Bergamo, con l’Atalanta, mentre verrà utilizzato il treno per Roma e Ferrara, contro la Spal. Zero soluzioni d’aereo per i nerazzurri che si preparano ad affrontare l’ultima parte di campionato inseguendo i propri obiettivi.

