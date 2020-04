Serie A – Le linee guida per la ripartenza: dai ritiri blindati, alle partite al centro-sud

Il campionato di Serie A, luogo di massima partecipazione dei tifosi italiani, per i prossimi mesi cambierà radicalmente volto. Facciamocene una ragione, per qualche mese ci troveremo di fronte ad un calcio ermetico, quasi estraneo da se stesso, cui non saremo certamente abituati. Dagli stadi vuoti orfani di tifosi, ai ritiri blindatissimi che verranno allestiti entro pochi giorni dalle società in rispetto al rigoroso protocollo stilato da FIGC insieme al governo.

Perfino, come anticipato ieri da Walter Ricciardi (membro del consiglio esecutivo Oms), club come Inter, Milan e Juventus, saranno costretti ad abbandonare per qualche tempo la propria casa, perché “differenziare le aree per livello di rischio è giusto e stiamo proponendo di giocare al centro-sud”. Insomma, sarà tutto diverso e inevitabilmente non assisteremo allo stesso calcio di sempre. E forse, smarriti nell’estrema voglia di riassaporare le emozioni del nostro campionato, ci chiederemo se ne sarà valsa davvero la pena.

