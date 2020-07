Serie A, l’Inter non sbaglia e vola al secondo posto: la classifica aggiornata

Grazie alla vittoria contro il Torino di Moreno Longo, l’Inter di Conte si piazza al secondo posto (alla pari con la Lazio per punti, ma sopra per differenza reti) in classifica; i nerazzurri non erano secondi dal derby di Milano: dopo il 4-2 contro il Milan, addirittura, era arrivata la prima posizione. Ora, comunque, l’Inter è tornata a -8 dalla Juventus capolista; ecco la classifica aggiornata:

Juventus 76 punti; Inter 68 punti; Lazio 68 punti; Atalanta 67 punti; Roma 54 punti; Napoli 52 punti; Milan 50 punti; Sassuolo 46 punti; Verona 44 punti; Bologna 42 punti; Cagliari 41 punti; Parma 40 punti; Fiorentina 36 punti; Sampdoria 35 punti; Udinese 35 punti; Torino 34 punti; Genoa 30 punti; Lecce 29 punti; Brescia 21 punti; Spal 19 punti.

