Serie A, l’Inter riprende ad allenarsi martedì: quando torneranno le altre?

Dopo la circolare inviata ai prefetti sulle misure da applicare a partire da domani, il Viminale ha ribadito l’ok del governo alla ripresa degli allenamenti individuali per le squadre di calcio. La ripresa del campionato, però, è ancora tutt’altro che certa. L’Inter riprenderà ad allenarsi ad Appiano Gentile a partire da martedì. Saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore.

E le altre squadre? Il primo club a ripartire sarà il Sassuolo: appuntamento alle 9, domattina. Il Napoli da domani farà i tamponi per tutti i calciatori della rosa, in vista della possibile ripresa degli allenamenti. Il club azzurro farà i test ai calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. A partire dal 4 maggio il Parma ha comunicato ai giocatori potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di allenarsi a Collecchio. Allenamenti facoltativi dal 5 maggio per il Bologna, con spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici.

Juventus in attesa, il Milan dovrebbe ripartire al termine della settimana

Situazione diversa per Spal e Cagliari, che nonostante il via libera hanno deciso di attendere e non riprenderanno gli allenamenti. A partire dal 6 maggio ripresa per la Roma, con visite mediche e sedute individuali. Nello stesso giorno anche la Lazio inizierà a svolgere sedute individuali a Formello. Il Milan completerà lo screening previsto dal protocollo medico-sportivo tra domani e martedì e, se ci sarà l’ok, entro venerdì riprenderà ad allenarsi.

In standby la situazione per Sampdoria e Genoa: la Regione Liguria aveva emesso un’ordinanza più permissiva in vigore dal 27 al 3 maggio, ma non ha fatto cenno agli allenamenti individuali nei centri sportivi dei club. Torino in campo non prima di giovedì o venerdì. Priorità alle visite mediche e al processo di sanificazione della struttura sportiva. Mancano ancora ordinanze ufficiali nelle altre Regioni. In attesa Puglia (Lecce), Toscana (Fiorentina), Veneto (Hellas Verona). In attesa ci sono anche Atalanta, Brescia e Juventus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!