Serie A, l’Inter si cautela: richiamati i 7 giocatori partiti per l’estero. Ecco il loro programma

Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Diego Godin, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Victor Moses ed Ashley Young. Sono stati questi i sette calciatori dell’Inter che, circa una settimana fa, sono partiti verso l’estero per trascorrere l’isolamento domestico vicini alle proprie famiglie. Il club però ha cambiato idea, e per cautelarsi verso una possibile ripartenza del campionato ha deciso di richiamare in Italia i suoi tesserati.

Il programma una volta rientrati a Milano sarà il seguente, come da protocollo: altri 14 giorni di quarantena preventiva, allenamenti domestici da due ore ed alimentazione specifica e curata dal biologo nutrizionista Matteo Pincella. Tutto, quindi sotto l’attento monitoraggio del club. Sebbene il restart del campionato, scrive La Gazzetta dello Sport, abbia bassissime probabilità di realizzazione, l’Inter non vuole lasciare nulla al caso e preferisce cautelarsi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!