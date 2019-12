Serie A – I migliori marcatori dell’ultima decade: due ex interisti in classifica, comanda Di Natale

Con la fine del 2019, si chiude un’altra decade anche per la Serie A che in questi 10 anni di calcio ha apprezzato come sempre grandi campioni sui propri campi. Utilizzando i numeri diffusi da Opta, andiamo ad analizzare quelli che sono stati i migliori marcatori di quest’ultima epoca, a partire da un ex calciatore che guida la classifica con ben 125 reti. Stiamo parlando di Antonio Di Natale, celebre bandiera dell’Udinese, capace di rifiutare la corte di un grande club come la Juventus pur di non tradire il bianconero dei friulani.

Seguono, poi, lo juventino Gonzalo Higuain e l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi appaiati a quota 121 reti. Dopo Ciro Immobile (116), Fabio Quagliarella (109), Dries Mertens (88) ed Edinson Cavani (87), ecco un altro volto familiare al club nerazzurro come Rodrigo Palacio che negli ultimi 10 anni ha siglato 85 reti nel campionato italiano. Chiudono infine la classifica due ex attaccanti del Palermo, Josip Ilicic (79) e Paulo Dybala (78).

