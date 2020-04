Serie A – Niente partite in Lombardia? Inter e Milan non ci stanno e garantiscono uno stadio sicuro

Inter e Milan non si muovono da San Siro! Dopo l’intervista rilasciata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina sulle pagine de la Repubblica in cui aveva ammesso la possibilità di poter escludere le partite dagli stadi delle regioni del Nord Italia, i due club milanesi non ci stanno e rilanciano. Come raccontato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, qualora il campionato realmente riprendesse il suo normale corso nei prossimi mesi, vi sarebbero infatti delle importanti valutazioni da tener in conto.

Ci sarebbe ad esempio lo svantaggio – per chi dovesse lasciare il proprio stadio – a livello sia organizzativo che di costi. Mentre in caso di permanenza presso la propria regione, i club garantirebbero tutte le precauzioni del caso, facilitati dall’aspetto logistico. Potrebbe però intervenire una disposizione di divieto governativa, o della Regione. In questo caso le società dovrebbero necessariamente indicare un’altra sede delle proprie partite casalinghe. Solo in quest’ultima eventualità, la volontà di Inter e Milan di rimanere ancorati al proprio stadio, verrebbe costretta al rispetto delle norme predisposte.

