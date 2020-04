Serie A non conclusa? Due criteri per la classifica finale. Champions League 2020/2021: l’Inter c’è!

Cosa accadrebbe se la Serie A si fermasse e non fosse portata al termine? Il rischio c’è. La Uefa ha ribadito che la priorità è quella di portare al termine i vari campionati ma si tornerà a giocare solo quando i giocatori non saranno esposti ad un eventuale rischio di contagio.

Prevedere cosa accadrà è quasi impossibile per tanto sono da considerare tutte le possibili soluzioni. Se un campionato viene interrotto si dovrà comunque comunicare all’Uefa una classifica, per qualificare le squadre alle prossime coppe.

La classifica verrà stilata tenendo conto del merito sportivo, quindi dei risultati sul campo nella stagione in corso. Niente ranking Uefa storici, niente titoli nobiliari.

Due i possibili criteri. Il primo che tiene conto del quoziente punti/partite: divide i punti fatti per le partite giocate. Il secondo considera la classifica alla 25a giornata perché tutti hanno giocato 25 partite. In Italia in ballo c’è soltanto il settimo posto tra Verona e Milan, gli altri sono sicuri.

Nel primo caso in Champions sarebbero qualificate: Juve (63 punti/26 partite, 2,42 di quoziente), Lazio (62/26, 2,38), Inter (54/25, 2,08) e Atalanta (48/25, 1.92). In Europa League, sicure Roma (45/26, 1,73) e Napoli (39/26, 1,50). Il problema è l’ultimo posto utile. In classifica, il meglio piazzato è il Milan, con 36 punti, poi Verona e Parma con 35 (ma una gara in meno). Il coefficiente stravolgerebbe l’ordine: Verona e Parma davanti (1,40), rossoneri dietro (1,38). Il Verona è in vantaggio sul Parma per la differenza reti.

Tenendo conto dell’ultimo turno completo (il 25°), invece, cambio al 7° posto. Milan davanti con 36 punti, Verona a seguire con 35. Quindi al Milan l’ultimo posto in Europa League. I rossoneri potrebbero giocarsi anche il jolly Coppa Italia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!