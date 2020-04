GdS – Serie A, nuovo piano per la ripartenza al 4 maggio: ritiro permanente per 1500 persone

Sembrava evidentemente affrettata la scelta di fissare con così tanto anticipo la data della ripresa degli allenamenti al 27 aprile per le formazioni del campionato italiano. Difatti, dalle voci provenienti dal personaggi illustri collegati non solo al mondo dello sport, ma soprattutto a quello della sanità, Lega e Federcalcio hanno rivisto il proprio programma. Così, nel nuovo piano suggerito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ecco che emergono le nuove modalità da adottare per i club a partire dal 4 maggio.

Dovranno essere stabiliti per ogni squadra dei veri e propri ritiri blindati, con esami specifici, allenamenti individuali o di piccoli gruppi con rispetto della distanza interpersonale. Praticamente azzerando i rapporti con l’esterno. Una soluzione che, come ricordato dalla rosea, naturalmente non riguarderebbe solo i calciatori, ma tutti coloro che fanno parte del ‘gruppo squadra’: tecnici, medici, fisioterapisti, magazzinieri. Un movimento complessivo che interesserebbe 1500 persone, chiudendo difatti il calcio in bolla senza alcun tipo di rapporto con il mondo esterno. Oggi, nella riunione fissata in FIGC, potrebbe arrivare una scelta ‘definitiva’.

