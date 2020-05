Serie A – Il nuovo protocollo è un rebus: isolamento singolo o per il gruppo in caso di contagio?

Il futuro del calcio italiano è appeso alle prossime due settimane. Andrà valutato l’andamento dei contagi dalla riapertura della giornata di ieri in tutto il paese per capire se vi saranno dei miglioramenti così incoraggianti da poter dare il via libera anche alla ripresa della Serie A. Proprio per questo motivo, nonostante la sospensione di tutti gli eventi da parte della FIGC fino al 14 giugno in rispetto di quanto stabilito nell’ultimo decreto, la Lega continua a sperare nella ripartenza del campionato per sabato 13 giugno.

Il nuovo protocollo, in cui Lega e Federcalcio su invito dei club hanno rimosso l’obbligo del ritiro per le squadre in regime di allenamenti collettivi, è stato già trasmesso a governo e comitato tecnico-scientifico. Un importante contatto tra le parti in causa è previsto nella giornata di domani, ma già quest’oggi il cts dovrebbe revisionare il nuovo modello. Resta il rebus sull’isolamento in caso di positività di un calciatore all’interno della rosa: dovrà andare in quarantena il singolo o l’intero gruppo?

