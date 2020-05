Serie A, parla Castellacci: “Scommetto sulla ripresa. Dubbi sulla conclusione”

Enrico Castellacci, presidente dei medici di calcio italiani ed ex medico della Nazionale italiana, in un’intervista concessa a Radio Capital ha scelto di esprimere il suo punto di vista in merito alla possibile ripresa dei campionati, parlando anche delle eventuali positività nel calcio. Queste le sue parole riportate dall’Ansa.

PROTOCOLLO – “Scommetterei sulla ripresa della Serie A, ma con questo protocollo: con la norma della quarantena obbligatoria di 14 giorni in caso di una positività al Covid-19, le possibilità che sia portato a termine non sono molte. È un passo avanti aver lasciato il ritiro fiduciario solo in caso di positività, è chiaro che il Cts vuole valutare la curva epidemiologica. Qualora si abbassasse notevolmente, si potrebbe ridurre da 14 a 7 giorni e allora l’aria per il campionato diventerebbe più respirabile”.

RIPRESA – “Sulla ripresa del campionato, forse, potrei anche scommettere, ma sulla sua conclusione, da medico e da persona molto attaccata al calcio, ho qualche dubbio: una positività può arrivare e allora, con la norma dei 14 giorni, la vedrei come la fine del campionato. Usare prudenza, come si fa qui da noi, è giusto: cercare comunque di avere quella flessibilità che permetta di iniziare, ma anche finire, il campionato sarebbe altrettanto giusto”.

